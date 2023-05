Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag beginnt für die Frauen des VfL Duttweiler die Tischtennis-Saison in der 1. Pfalzliga. Gast ist ab 19 Uhr der TTC Steinalben aus der Westpfalz in der Festhalle. Für das junge VfL-Team, das sich als Aufsteiger für die höchste pfälzische Spielklasse qualifiziert hat, wird die Liga wohl zu einem Trip ins Ungewisse. Es hat nämlich eine Klasse übersprungen.

Auf Grund der neu eingeführten Verbandsoberliga, einiger Abmeldungen sowie der Umsetzung von Auf- und Abstiegsregelungen, kommt der VfL aus der Bezirksliga direkt ins neun Mannschaften