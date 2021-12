Mehrfach hatte sich der „Lichtblick“ Neustadt bereits beworben, jetzt hat es endlich geklappt: Robin Rothe, Leiter der Tagesbegegnungsstätte, bekam den Brückenpreis von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer überreicht.

Ausgezeichnet wurde das ehrenamtliche Team in der Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung Hass und Diskriminierung“. Neben der symbolischen Brücke gab es 1000 Euro Preisgeld. Ein von der Staatskanzlei beauftragtes Kamerateam war im November zu Besuch, um einen kleinen Film über die Arbeit im „Lichtblick“ zu drehen.

In der Amalienstraße war die Freude riesig, als der Anruf vom Land kam, wie Rothe berichtet: „Gerade in der Zeit des Wandels mit einer neuen Leitung und der Pandemie, ist das ein tolles Zeichen dafür, dass das, was wir tun, das Richtige ist.“ Die 1000 Euro wandern in das Projekt Celsius 2022, ein Neubau, der im Frühling realisiert werden soll und für den die Einrichtung viele Kosten selbst trägt. Auf 50 Quadratmetern beheizter Fläche soll ein Raum für Aufenthalt und Austausch entstehen. „Gerade durch Corona haben wir gemerkt, dass unser wertvollstes Gut Platz ist. Und davon haben wir aktuell zu wenig“, so Rothe.

Weihnachtsfeier am Donnerstag

Die Möglichkeit zum Austausch gibt es auch am Donnerstag, 23. Dezember, wenn der „Lichtblick“ zur Weihnachtsfeier einlädt. Los geht es mit dem Frühstück ab 9 Uhr. Über den Vormittag stehen einige Programmpunkte an: Für Musik sorgt der Posaunenchor, auch ein Geigenspiel ist geplant. Der ehemalige Dekan Armin Jung hält eine Weihnachtsansprache. Zum Mittagessen – gespendet von der Bundestagsabgeordneten Isabel Mackensen und der Landtagsabgeordneten Giorgina Kazungu-Haß (beide SPD), die auch beide vor Ort sein werden – gibt es Kartoffelsuppe oder Kartoffelsalat mit Würstchen und Brötchen. Es gilt die 2G-Regel, für alle Ungeimpften gibt es die Möglichkeit, das Essen abzuholen.

Gegen 13 Uhr werden Geschenke verteilt, die laut Rothe von privaten Spendern, aber insbesondere auch vom Lions Club Weinstraße sowie von der Internationalen Schule Neustadt kommen. „Wir haben uns dazu entschieden, die Weihnachtsfeier nicht mehr am 24. Dezember auszurichten. Das entlastet vor allem unsere Helfer am Heiligabend“, erklärt Rothe. Die Resonanz sei sehr positiv gewesen.

Info

Wer für den Neubau spenden will, kann dies unter dem Verwendungszweck „Celsius 2022“ unter Iban DE86 5465 1240 0005 2888 57 bei der Sparkasse Rhein-Haardt.