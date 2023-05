Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während in Bad Dürkheim gerade heftig über die Umbenennung von Straßen diskutiert wird, ist es in Neustadt ruhig geworden. Zu sagen hat das aber nichts. Das Thema ist noch lange nicht vom Tisch.

Am Freitagabend wurde an vielen Orten in Deutschland der Opfer des NS-Terrors gedacht. Das geschieht offiziell seit 1996. Der 27. Januar wurde gewählt, weil an jenem Tag im Jahr 1945 die ins