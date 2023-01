Seit 1996 wird in Deutschland der „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ am 27. Januar begangen. Anlass ist die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erklärte den Tag im Jahr 2005 zum „Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust“. Seit vielen Jahren wird auch in Neustadt an dieses Ereignis und die Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Die öffentliche Gedenkfeier findet am Freitag, 18 Uhr, in der Stiftskirche am Marktplatz statt. Oberbürgermeister Marc Weigel sowie Schülerinnen und Schüler werden an Schicksale von Neustadter Opfern der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft erinnern. In diesem Jahr soll laut Stadtverwaltung insbesondere den frühen Opfern gedacht werden. Denn zum 90. Mal jähren sich der Reichstagsbrand und damit auch die sogenannte Reichstagsbrandverordnung. Diese war die scheinlegale Grundlage für massive Eingriffe in die Grundrechte und die Verhaftung politischer Gegner und legte damit den Grundstein für die Konzentrationslager – auch für das Konzentrationslager in Neustadt – und die Etablierung einer menschenverachtenden Diktatur. Veranstalter der Gedenkveranstaltung sind der Förderverein Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt und die Stadt.