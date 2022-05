Holger Mück, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Neustadt, wurde erneut in den Vorstand des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz (LDEW) gewählt. Er gehört dem ehrenamtlichen Gremium mittlerweile seit sechs Jahren an. Dass auch Versorger in der Größenordnung der Stadtwerke Neustadt im Vorstand vertreten sind, sei gut, da diese Verbandsarbeit sehr wichtig sei, so Mück.

Aktuell gehe es natürlich vor allem um die Krisenbewältigung sowie darum, den Rahmen für eine nachhaltige Energie- und Wasserwirtschaft abzustecken. Dazu gehöre beispielsweise, den Ausbau der erneuerbaren Energien tatsächlich zu beschleunigen und die Wasserressourcen für die öffentliche Wasserversorgung zu erhalten. „Unsere kritischen Infrastrukturen stehen zu Recht immer mehr im Fokus“, ist Mück überzeugt. Dabei habe sich gezeigt, dass man sich auf die rheinland-pfälzische Energie- und Wasserwirtschaft verlassen könne – egal ob Pandemie, Ukrainekrieg oder unrechtmäßige Massenkündigungen durch Billigenergieanbieter. Damit das auch künftig gelinge, müssten die Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden.

Dem LDEW gehören laut Mitteilung der Stadtwerke rund 270 Unternehmen an, deren Interessen er gegenüber Politik, Behörden und Öffentlichkeit vertritt.