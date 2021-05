Wie sich die Lage in Haardt in den vergangenen Wochen zugespitzt hatte.

Dass die Weinstraße ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische wie Besucher von außerhalb ist, dürfte nicht die neueste Erkenntnis sein. Ob zur Mandelblüte oder zu einem leckeren Essen samt Weingenuss – vor allem an Wochenenden werden auch die Neustadter Weindörfer gerne „überrannt“.

Die Pandemie hatte dem aber über etliche Wochen einen Riegel vorgeschoben, Stichwort Gastronomie-Lockdown. Wo das nicht der Fall war, Stichwort Spaziergang in der freien Natur, hatte die Stadtverwaltung eingegriffen. Erinnert sei an das Aufenthaltsverbot an den besucherstarken Tagen während der Mandelblüten-Saison in Gimmeldingen.

Hauptsache dickes Auto

Die vergleichsweise niedrige aktuelle Neustadter Inzidenz hat aber dazu geführt, dass die Außengastronomie unter den notwendigen Corona-Auflagen wieder öffnen darf. Was zum Beispiel in Haardt für eine teilweise chaotische Verkehrs- und Parksituation sorgte. Unter dem Motto „Frechheit siegt“ rückte das Ausflügler-Heer von außerhalb an, unschwer zu erkennen an den Autokennzeichen und PS-starken Karossen. Geparkt wurde überall, ohne Rücksicht auf Verluste, vor allem ohne Rücksicht auf die Anwohner.

Die Gefahr, abgeschleppt zu werden, dachten die besonders schlauen Gäste mit ihrer Mobiltelefonnummer hinter der Windschutzscheibe gebannt zu haben. „Wenn ich blockiere, rufen Sie uns“, so die Botschaft. Ob solche Ausflügler ebenso nonchalant wären, wenn ihre eigene Einfahrt oder gar ihr Hof betroffen wäre, darf bezweifelt werden.

Protokolle gehagelt

Auf jeden Fall eskalierte die Lage derart, dass sowohl Polizei als auch der städtische Vollzugsdienst massiv gegen solch dreistes Gebaren vorgingen. Das wechselhafte Wetter hat – zuletzt am vergangenen Wochenende – ein Übriges dazu getan, die Situation etwas zu entspannen. Ob das so bleibt, wird sich zeigen. Wobei das nächste Problem – bei aller Freude für die Menschen, Winzer, Gastronomen – ohnehin schon vor der Tür stand. Dank der rheinland-pfälzischen Freigabe für Wohnmobile und Ferienwohnungen wurden sowohl Neustadter Stellplätze als auch Anbieter gefühlt binnen Minuten überrollt, saßen viele offensichtlich viele auf bereits gepackten Koffern. Menschlich verständlich, doch muss auch dort die Lage unter Kontrolle gehalten werden.