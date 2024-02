Das Stadionbad bleibt nach Angaben der Stadtwerke am Samstag, 2. März, für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Grund ist ein Wettkampf im Rettungsschwimmen, den die DLRG-Ortsgruppe an diesem Tag im Stadionbad ausrichtet. Ab Sonntag kann das Stadionbad wieder wie gewohnt von allen Schwimmern genutzt werden, so die Stadtwerke.