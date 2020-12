Der schwedische Musik-Streamingdienst Spotify hat die erfolgreichsten Künstler, Lieder und Alben des Jahres 2020 veröffentlicht. Die Pfalz fügt sie dabei nahtlos in den weltweiten Trend ein: „Blinding Lights“ von US-Rapper The Weeknd war 2020 nicht nur bei den mehr als 320 Millionen Spotify-Nutzern welt- und deutschlandweit der meistgestreamte Song, sondern auch in Ludwigshafen, Kaiserslautern, Landau, Germersheim, Neustadt und Pirmasens.

In Deutschland reißt die Erfolgswelle des Raps nicht ab: Die Top Ten der meistgespielten Künstler ist fast ausschließlich mit nationalen Deutschrap-Größen besetzt. Auf Chartlegende Capital Bra auf Platz eins folgen der Ludwigshafener Apache 207 und Samra aus Berlin. Das EDM/House-Projekt VIZE sticht da Genre-technisch auf Platz zehn heraus – was allerdings an der äußerst erfolgreichen Kooperation „Baby“ mit Rapper Joker Bra alias Capital Bra liegen könnte.

Beliebteste Alben kommen von Ludwigshafener Apache 207

Von der Ludwigshafener Gartenstadt bis auf Platz eins der meistgestreamten Alben in Deutschland hat es Rapper Apache 207 mit „Treppenhaus“ geschafft. Und auch Platz drei belegt der 23-Jährige mit seiner „Platte“. Dazwischen steht das Album „Jibrail & Iblis“ von Samra. Das dürfte Volkan Yaman – so der bürgerliche Name von Apache 207 – jedoch kaum stören. Denn neben seinen Alben bescherte dem Pfälzer die Single „Roller“ einen riesigen Erfolg: Auf Spotify erreicht dieser Platz zwei bei den national meistgespielten Songs, noch vor Imanbeks und SAINt JHNs Hit „Roses – Imanbek Remix“.

Der beliebteste Künstler insgesamt auf Spotify war in diesem Jahr der Puerto-Ricaner Bad Bunny mit 8,3 Milliarden Aufrufen. Mit seinem Latin-Trap auf „YHLQMDLG“ sicherte sich der 26-Jährige auch bei den Alben international Platz eins.

Hier die Top Ten auf Spotify für Neustadt

The Weeknd - Blinding Lights DaBaby, Roddy Ricch - ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) Apache 207 - Roller Apache 207 - Fame Imanbek, SAINt JHN - Roses - Imanbek Remix A7S, Topic - Breaking Me Pashanim - Airwaves Apache 207 - Bläulich Tones And I - Dance Monkey Jason Derulo, Jawsh 685 - Savage Love (Laxed - Siren Beat)

Die Spotify-Top Ten für Deutschland