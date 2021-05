Edda Bernhard aus Neustadt nimmt bereits seit vielen Jahren regelmäßig an den Auslosungen der Sparkassen-Lotterie teil. Bei der Monatsauslosung im März gab es schließlich den Hauptgewinn für die 88-Jährige. Der Mini One wurde ihr nun vom Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Rhein-Haardt, Andreas Ott, übergeben. Das teilt die Sparkasse mit.

Erleichterung für die Rentnerin

Der rote Kleinwagen kommt Edda Bernhard sehr gelegen: Bisher fuhr sie ein älteres Auto, welches nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik sei. Ein neuer Wagen ist also eine Erleichterung für die Rentnerin, die nach eigenen Angaben auf das Fahrzeug angewiesen ist.

Bei der Zusatzauslosung ging ein Geldgewinn in Höhe von 10.000 Euro an einen weiteren Teilnehmer aus Neustadt. Die Sparkassen-Lotterie verlost jeden Monat Geldpreise sowie ein Auto. Von einem Los im Wert von fünf Euro gehen vier Euro auf das Sparbuch des Käufers, ein Euro ist der eigentliche Einsatz. Davon gehen wiederum 25 Cent an gemeinnützige Einrichtungen in der Region.