Gut zwei Jahre hat es bis zur Post-Wiedereröffnung in Gimmeldingen gedauert. Warum das Unternehmen zum Neustart sogar Stempel hervorholt, und manche Kunden vergebens auf süße Teilchen hoffen.

Sogar ein paar Minuten zu früh beginnt am Montag das neue Gimmeldinger Post-Kapitel. Ende Mai 2021 hatte die in der ehemaligen Bäckerei in der Haberackerstraße 3 beheimatete Post-Verkaufsstelle geschlossen.