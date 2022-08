In Kirrweiler kann eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet werden. Das Vorhaben sei mit den Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung vereinbar, teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) am Dienstag mit. Allerdings müssten Auflagen beachtet werden. So sei die Laufzeit auf 30 Jahre begrenzt. Am Ende dieser Zeit müsse hat der Investor die Anlage auf eigene Kosten zurückzubauen und die Fläche wieder einer landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen. Die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage der Ortsgemeinde Kirrweiler soll östlich der Autobahn A 65 entstehen, auf einer Fläche von etwa 5,4 Hektar.