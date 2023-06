Die Fußball-Senioren des TuS Maikammer gewannen in Bobenheim-Roxheim das Turnier um die Ü32-Südwestmeisterschaft und qualifizierten sich für den Regionalentscheid am 15. Juli im Gebiet des Fußball-Verbandes Rheinland.

„Wir waren die beste Mannschaft und haben deshalb das Turnier verdient gewonnen“, kommentierte der stellvertretende TuS-Vorsitzende Igor Keller den Erfolg. Die Maikammerer gewannen sämtliche Spiele und mussten dabei außer im abschließenden Elfmeterschießen des Finals keinen Gegentreffer hinnehmen.

In der Gruppe B erzielte Andreas Klundt bei den 1:0-Siegen gegen die SG Guldental und TuS Göllheim den jeweils einzigen Treffer. Auch im dritten Gruppenspiel gegen den TSV Armsheim-Schimsheim traf Klundt zum 1:0. Christian Rebres und Tekin Erciyas per Foulelfmeter erhöhten auf 3:0. Im Endspiel traf Maikammer auf den FK Clausen, der in der Gruppe A alle Begegnungen gewonnen hatte. Nach der regulären Spielzeit, in der Rebres und Klundt bei Pfostentreffern Pech hatten, kam es zu einem Elfmeterschießen. Während die beiden ersten Clausener Schützen das TuS-Gehäuse verfehlten, trafen für Maikammer Klundt, Rebres, Jens Gerlach und Christian Bayer zum 4:2. Keller: „Dass Christian als Trainer der Ersten Mannschaft sowohl im Kreispokalendspiel als auch diesmal den entscheidenden Treffer erzielte, freut mich sehr.“ Die größte Schwierigkeit sei die kurze Spielzeit von zweimal zwölf Minuten gewesen. „Auf dem Großfeld ist das extrem wenig. Gegen Mannschaften, die nur ein 0:0 anstreben, ist es da ganz schwer, Tore zu erzielen.“ Keller lobte Ausrichter SC Bobenheim-Roxheim: „Sowohl der Natur- als auch der Kunstrasenplatz waren in hervorragendem Zustand. Alles war toll organisiert.“