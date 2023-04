Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ständige Wissenschaftliche Rat der Kultusministerkonferenz drängt darauf, ukrainische Kinder und Jugendliche in Deutschland so schnell wie möglich in Kitas und Schulen aufzunehmen. Darauf bereitet sich auch Neustadt vor.

336 Flüchtlinge aus der Ukraine waren am Mittwoch in Neustadt über Ausländerbehörde oder Sozialamt registriert.