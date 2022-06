In den Nächten von Samstag und Sonntag, 2. auf 3. Juli sowie 9. auf 10. Juli, kommt es zwischen 20.15 und 1.15 Uhr zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehr. Grund seien Arbeiten an den Signalanlagen, teilt die DB Regio AG mit. Betroffen seien einige Züge der RE 6 (Kaiserslautern - Karlsruhe), RE 21 (Karlsruhe - Koblenz), RB 51 (Neustadt - Karlsruhe) und RB 54 (Winden - Bad Bergzabern). Sie werden zwischen Wörth (Rhein) und Karlsruhe durch Busse ersetzt. In Wörth haben Fahrgäste Anschluss an die planmäßigen Züge nach Landau. Eine Ausnahme ist der Bus für den RE 12046, der normalerweise um 0.12 Uhr in Neustadt am Hauptbahnhof ankommt. Hier müssen Reisende in Wörth den 20 Minuten später abfahrenden Zug nehmen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter bauinfos.deutschebahn.com.