Die Haßlocher Bürgerstiftung bringt die Klänge der großen, weiten Welt ins Großdorf: mit einem Konzert im Saal Löwer, bei dem am kommenden Samstag der international bekannte Trompeter Joe Magnarelli aus New York zu erleben ist.

Möglich gemacht hat dies der Allgäuer Jazz-Pianist Lothar Kraft, der Magnarelli für ein gemeinsames Tour-Projekt im deutschsprachigen Raum gewinnen konnte. Während das Konzert am Abend zuvor im Jazzkeller Frankfurt bereits ausgebucht ist, gibt es in Haßloch noch Plätze. Im März kommt das Quintett, dem auch noch der Saxophonist Andi Maile, der Bassist Joel Locher und der Drummer Patrick Manzecchi angehören, alles Musiker aus dem südwestdeutsch-schweizerischen Raum auch nach Mannheim ins „Ella & Louis“.

Magnarelli kann auf eine mehr als 40 Jahre dauernde Karriere zurückblicken und spielte mit Größen wie Al Jarreau, Freddy Hubbard, Art Farmer, Louie Bellson oder Aretha Franklin. Er wurde 1960 in Syracuse im Staat New York geboren, lernte mit zwölf Jahren zunächst autodidaktisch Klavier, später Gitarre, Trompete und Flügelhorn und studierte an der Berklee School of Music in Boston und an der State University of New York. Sein erstes eigenes Album „Why Not“ erschien 1995. Wer den Begriff Jazz mit schrägen dissonanten Tönen verbindet, dürfte bei ihm angenehm enttäuscht sein. Magnarellis Musik kriecht eher sanft ins Ohr und wird dabei trotzdem nie langweilig. Stilistisch nennt man das „Hardbob“ oder „Neobop“, eine Weiterentwicklung des Bebops der 1950er Jahre. Von der Presse wurde Magnarelli für seinen „improvisatorischen Ideenreichtum und seinen warmen Ton“ gelobt.

Termin

„Lothar Kraft Project“ feat. Joe Magnarelli, Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, in der Alten Brauerei Löwer, Langgasse 66, in Haßloch. Karten im „Chaoskeller“ und dem Friseursalon Roth in Haßloch sowie unter 0160 3020118.