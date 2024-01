Über 7 Millionen Besucher in 57 Ländern von China bis Südamerika über einen Zeitraum von 25 Jahren – das macht die Irish-Dance-Show „Rythmn of the Dance“ der „National Dance Company of Ireland“, die ursprünglich nur für eine dreiwöchige USA-Tournee konzipiert wurde, nach eigenen Angaben in puncto Beständigkeit zur Nr. 3 hinter den Platzhirschen „Riverdance“ und Michael Flatleys „Lord of the Dance“. Klar, dass man den runden Geburtstag mit einer globalen Jubiläumstournee feiert. Die führt die Truppe am Mittwoch, 31. Januar, 20 Uhr, auch in den Saalbau nach Neustadt, bevor es über Polen und Spanien in die USA und danach nach Skandinavien geht. Angekündigt ist eine zweistündige Show, die über 2000 Jahre Tanz, Musik und Kultur aus Irland von vorkeltischen Zeiten bis hin zu den modernen Sounds von heute verspricht. Karten (ab 39,90 Euro) unter anderem unter www.rheinpfalz.de/tickets oder in Neustadt bei Tabak Weiss und der Buchhandlung Quodlibet.