(aktualisiert: 13.05 Uhr) Drei Leichtverletzte und rund 70.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Raser am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr auf der Westrandstraße verursachte. Wie die Polizei in Haßloch mitteilt, war der Fahrer eines Mercedes in Richtung Lachener Weg unterwegs, als er auf der Kuppe der Bahnüberführung ein vorausfahrendes Auto erkannte und eine Vollbremsung einleitete. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich er auf die Gegenfahrbahn aus. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen. Die beiden Insassen des Wohnmobils und der Mercedesfahrer verletzten sich dabei leicht. Während der Unfallaufnahme fing das Wohnmobil an zu brennen und musste von der Feuerwehr, die bereits wegen auslaufender Betriebsstoffe vor Ort war, gelöscht werden. Laut Polizei war an der Unfallstelle eine Bremsspur von 120 Metern zu erkennen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Raser mit etwa 150 Km/h unterwegs gewesen sein. Erlaubt sind an dieser Stelle 50. Damit nicht genug. Er stand auch noch unter Einfluss von Amphetamin. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein kassierte die Polizei direkt. Gegen den 43-Jährigen aus Lambsheim wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Rettungs-, Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Straße voll gesperrt werden.