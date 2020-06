Die „Sigma Sport Challenge“ mit Mountainbike-Marathon und Trailrun, einem Geländelauf, wird im August trotz Corona-Pandemie ausgetragen. Der aus Neustadt stammende Doppelolympiasieger Gregor Braun, Streckenchef der veranstaltenden Radsportakademie in Bad Wildbad, informiert allerdings über Änderungen. So finden die verschiedenen Wettbewerbe nicht wie bisher an einem, sondern an zwei Tagen statt. Am Samstag, 8. August, sind Mountainbike-Sprint und Trailrun geplant, am Sonntag, 9. August, Ultramarathon und Marathon für Mountainbiker. Unklar ist noch, ob die Sportler einzeln auf die Strecke gehen.