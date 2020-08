Ein 70-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntag gegen 12.25 Uhr bei einem Unfall zwischen Deidesheim und Forst schwer verletzt worden. Der Mann fuhr auf dem Fahrradweg parallel zur L 516 in Richtung Forst, wechselte dann laut Polizei in Höhe der Überquerungshilfe unvermittelt auf die Fahrbahn und prallte frontal auf das Fahrzeug einer 22-Jährigen, die in Richtung Deidesheim unterwegs war. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfall, Telefon 06324/9330 oder per Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.