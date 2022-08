Ein 63-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am frühen Mittwochmorgen in Forst schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann gegen 6.30 Uhr mit seinem Pedelec den Radweg von Deidesheim nach Forst befahren. Am Ortseingang von Forst wechselte der Radfahrer, offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, vom Radweg auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Auto eines 52-jährigen Neustadters. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise, so die Polizei, trug er einen Fahrradhelm, der ihn augenscheinlich vor noch Schlimmerem bewahrte. Am Pedelec und am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.