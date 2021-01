Da rieb sich der Besitzer eines 14 Jahre alten Opel Meriva wohl verwundert die Augen: Zweimal wurde sein Auto gestohlen, zweimal wieder zurückgebracht. Darauf konnte sich auch die Haßlocher Polizei zunächst keinen Reim machen. Am Sonntag hatte der Opel-Besitzer gemeldet, dass sein Auto verschwunden sei. Nicht zu erklären war dann aber, dass der Wagen Stunden später ohne Aufbruchspuren wieder am ursprünglichen Abstellort stand. Einen Tag später war der Opel schon wieder verschwunden. Erst am frühen Dienstagmorgen konnte das Rätsel gelöst werden. Kurz nach 6 Uhr beobachtete der Autobesitzer, wie ein junger Mann das Auto wieder an seinem Platz abstellte. Die Polizei ermittelte einen 16-Jährigen aus Neustadt, der sich das Auto zweimal illegal ausgeborgt hatte. Den Schlüssel hatte der Jugendliche bereits vor einiger Zeit aus dem Wagen gestohlen. Es stellte sich heraus, dass er beim Abstellen des Meriva noch einen anderen Pkw beschädigt hatte und geflüchtet war. Weil er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der junge Mann ist für die Beamten kein Unbekannter. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, unbefugter Benutzung eins Kraftfahrzeugs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.