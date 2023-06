Dass Gimmeldingen keine Postfiliale mehr hat, soll am 10. Juli ein Ende haben: Wie Postsprecher Heinz-Jürgen Thomeczek am 28. Juni mitteilte, eröffnet die Post selbst am Montag, 10. Juli, eine Filiale in der Haberackerstraße 3. Dort würden alle Postdienstleistungen angeboten, und zwar montags bis freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

In der früher in der Haberackerstraße 3 beheimateten Bäckerei war bis Ende Mai 2021 auch eine Post-Verkaufsstelle angesiedelt gewesen, dann aber geschlossen worden. Seitdem liefen Gespräche, um Gimmeldingen wieder direkt zu versorgen. Über die jüngste Nachricht freute sich Ortsvorsteherin Claudia Albrecht auf Nachfrage. Allerdings sagte sie auch: „Ich glaube es erst richtig, wenn ich zum ersten Mal den Fuß in diese Postfiliale gesetzt habe.“