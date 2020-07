Die Polizei ist bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 16 Uhr in der Schütt in Neustadt ereignet hat, auf Zeugenhinweise angewiesen. Bei diesem Fall wurden zwei Fahrzeuge gegenüber der Apotheke beschädigt, unklar ist dabei, wer dafür verantwortlich ist. Der Fahrer des VW gibt an, den Wagen dort geparkt zu haben, um in die Stadt zu gehen. Nach der Rückkehr stellte er fest, dass vor ihrem VW ein Renault Megane abgestellt worden war. Die Fahrzeuge standen Stoßstange an Stoßstange. Zur Verwunderung des Renault-Fahrers. Er berichtete der Polizei nämlich, dass er ordnungsgemäß rückwärts eingeparkt und sich sogar noch vergewissert habe, dass für den VW genügend Platz zum Ausparken bleibt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich nach Schätzungen der Polizei auf insgesamt 1200 Euro beläuft. Da zu dieser Zeit viele Fußgänger in der Schütt unterwegs waren, hofft die Polizei nun auf Zeugen, die etwas mitbekommen haben. Hinweise werden unter Telefon 06321/8540 entgegengenommen.