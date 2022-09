[Aktualisiert, 18 Uhr] Der Platzregen am Dienstagnachmittag hat die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Deidesheim in Atem gehalten. Wehrleiter Holger Ferentz spricht auf Anfrage von rund 25 Einsätzen zwischen 17 und 20.30 Uhr in den Gemeinden Deidesheim, Forst und Niederkirchen. „Laut Wetterstation kamen rund 58 Liter pro Quadratmeter herunter“, stellt er fest. Dennoch habe es sich bei den Einsatzorten ausschließlich um mit Wasser gefüllte Tiefgaragen oder Keller gehandelt. „Es war nichts Spektakuläres dabei“, erklärt Ferentz. Sobald sich der Wasserspiegel nach dem Regenguss im Kanal abgesenkt habe, sei das Wasser aus einigen tiefergelegenen Räumen von selbst abgeflossen.

Die Winzer in Deidesheim sind laut RHEINPFALZ-Informationen aktuell dabei, beschädigte Trauben schnell einzubringen, um den Ausfall bei der Weinlese in Grenzen zu halten.