Die Nachfolge des zum 1. September ausscheidenden katholischen Pfarrers Bernhard Braun ist geklärt. Der beliebte Geistliche blickt auf eine 17-jährige Tätigkeit in Deidesheim, Forst und Ruppertsberg sowie Meckenheim und Niederkirchen zurück. Aus gesundheitlichen Gründen zieht sich Braun nun aus dem Priesteramt zurück. Seine Nachfolge tritt Matthias Schmitt (Jahrgang 1987) an, derzeit Leiter der Berufungsportal des Bistums Speyer und seit 1. Februar 2022 zudem Kooperator der Pfarrei Heilig Geist in Geinsheim. Diese Pfarrei umfasst Diedesfeld (St. Remigius), Duttweiler (St. Michael), Hambach (St. Jakobus), Geinsheim (St. Peter und Paul), Lachen-Speyerdorf (Heilig Kreuz) und St. Pius in Neustadt. Für Schmitt ist es die erste Pfarrstelle, die er in der Pfarrei Heiliger Michael in Deidesheim übernehmen wird. Schmitt ist gebürtiger Ludwigshafener, aufgewachsen ist er in Schifferstadt. 2010 trat er ins Priesterseminar Speyer ein. Nach Stationen in Bamberg, Eichstätt und Freiburg schloss er sein Magisterstudium der Theologie 2015 in München ab. Zum Diakon wurde Schmitt am im September 2016 geweiht, und am 17. Juni 2017 hat Bischof Karl-Heinz Wiesemann ihn zum Priester geweiht. Schmitt erhält in Deidesheim bis zum 1. November die Unterstützung eines Kooperators. Diese ausschließlich seelsorgerische Aufgabe wird Pfarrer Bernd Höckelsberger übernehmen. Auf ihrer Homepage teilt die Pfarrei Heilig Geist in Geinsheim mit, dass es Schmitts Wunsch gewesen sei, eine eigene Pfarrei zu leiten. Von Heilig Geist verabschiede er sich „mit Wehmut“.