Bei einem Unfall am Freitag gegen 17.15 Uhr auf der B39 in Höhe Geinsheim ist eine Pedelec-Fahrerin verletzt worden. Der Unfallverursacher ist laut Polizei geflüchtet, die Ermittlungen dauern an. Die 76-jährige Pedelec-Fahrerin wollte im Bereich der Einmündung der Straße „Im Hirschgarten“ die B39 überqueren. Dabei kam es zum Unfall. Die näheren Umstände nicht noch unbekannt. Eine Zeugin sagte, dass sie ein Unfallgeräusch gehört habe und dann sah, wie sich ein unbekanntes Fahrzeug Richtung Speyer entfernte. Die Pedelec-Fahrerin erlitt Abschürfungen und Prellungen. Hinweise von Zeugen an die Neustadter Polizeiinspektion: Telefon 06321 8540.