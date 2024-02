Die Polizei sucht einen Unfallverursacher, der sich am Samstag unerlaubt von einem Supermarktparkplatz in der Talstraße entfernt hat. Eine 47-Jährige hatte ihren Mercedes laut Polizeibericht zwischen 8.30 und 19.10 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass das Heck des Autos beschädigt worden war. Vom Verursacher gab es keine Spur. Deshalb sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Sie sollen sich unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.