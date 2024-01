Der Tabellenvierte TSG Haßloch empfängt zum Jahresauftakt der Frauen-Oberliga den Rivalen TV Wörth. Die Vorzeichen in diesem pfälzischen Derby sind klar.

Mit einem Heimspiel gegen den TV Wörth startet Frauenhandball-Oberligist TSG Haßloch am Samstag, 18.30 Uhr, ins neue Jahr. Die Haßlocherinnen gehen als Favorit in diese Begegnung, der TV Wörth steht am Tabellenende. Das Hinspiel in der Südpfalz gewannen sie mit 35:30. Dabei führte die TSG Haßloch zeitweise mit zehn Toren Vorsprung, die Gastgeberinnen verkürzten damals erst gegen Ende den Rückstand auf fünf Tore.

Pause und Benefizspiel

„Nach unserem letzten Spiel im vergangenen Jahr gegen die JSG Hunsrück haben wir erst einmal eine Pause eingelegt und den Spielerinnen nur einige kleine Athletikaufgaben gegeben“, informierte TSG-Trainer Robin Eisel. Erst vor eineinhalb Wochen sei die Mannschaft wieder offiziell ins Training eingestiegen. „Die erste Woche verlief aufgrund des Benefizspiels und des gemeinsamen Trainings mit den Fußballern des VfB Haßloch etwas entspannter als normal. Vor dem Benefizspiel hatten wir aber nochmal eine taktische Besprechung und haben diese jetzt die Woche im Training nochmal umgesetzt und heute mit einem 30:27-Testspielsieg gegen St. Leon abgeschlossen“, erläutert Eisel.

Dass sein Team gegen Wörth aufgrund der Tabellensituation haushoher Favorit ist, weiß der TSG-Trainer. „Wir wollen aber mit vollem Respekt gegen Wörth antreten, denn wir wissen, wie schwer wir uns im Hinspiel getan haben. Da möchten wir etwas gutmachen. Für die Rückrunde haben wir uns auch vorgenommen, vor allem zu Hause wieder zu alter Stärke zu finden“, erklärt er vor Partie am Samstag.