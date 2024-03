Nach der Premiere 2022/23 startet der Pfälzerwald-Verein (PWV) Hambach am Sonntag, 24. März, eine neue Staffel seines Aktivangebots „Hambacher Morgengruß“. Die acht Kilometer langen Wanderungen sind in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich: Los geht es stets um 7 Uhr, gelaufen wird schweigend, die Handys bleiben ausgeschaltet. Am Diedesfelder Wetterkreuz gibt es jeweils 30 Minuten Balance- und Entspannungsübungen, das Programm wird von der Eutoniepädagogin Birgit Hagen geleitet. Die PWV-Ortsgruppe bietet den „Hambacher Morgengruß“ in jeder der vier Jahreszeiten jeweils einmal an – so kann die gleiche Strecke in der sich wandelnden Natur erlebt werden. Auf die Frühlingstour folgen die Termine für Sommer (21. Juli), Herbst (20. Oktober) und Winter (26. Januar 2025). Treffpunkt ist jeweils der Wanderparkplatz am Ende der Andergasse in Hambach. Anmeldung erforderlich, für den Morgengruß am 24. März ist sie bis 18. März möglich per E-Mail an info@eutonie-hagen.de.