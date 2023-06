Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1,94 Meter groß, ausgeprägt hohe Stirn, kräftige Stimme, immer gut gelaunt: Henning Miehe, der am 21. Juli im Alter von 80 Jahren gestorben ist, war einer dieser Menschen, dessen Präsenz nicht zu übersehen war.

Der gebürtige Lachener, der in Duttweiler lebte, war in der Öffentlichkeit vielfältig und gern präsent. In seinem Beruf als Pressesprecher der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz