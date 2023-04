Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Rundwanderweg durch und um die Neustadter Innenstadt ist noch nicht einmal offiziell angelegt, da steht schon fest, dass er sich im Lauf der Zeit verändern wird. Klar ist bereits jetzt: Vor allem der Abschnitt im Westen soll die Herzen von Abenteurern höher schlagen lassen.

Das Gelände am Speyerbach im Schöntal ist an so mancher Stelle unwegsam. Noch fühlt es sich ein bisschen an wie bei einer Expedition als Kind, von der die Eltern besser nichts wissen sollten.