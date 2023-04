Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bläserphilharmonie Deutsche Weinstraße meldet sich eindrucksvoll zurück. Mit dem ersten Konzert nach der Pandemiepause zeigten Dirigent Thomas Kuhn und die Musiker im Saalbau, dass sie nichts verlernt haben.

Der Titel des Programms spricht für sich: „Welcome to a New Age“ – Willkommen in einem neuen Zeitalter. Zwei Jahre mussten die Auftritte des Orchesters ausfallen, auch Proben waren