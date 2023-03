Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der DTM hat René Rast noch beste Chancen, seinen Titel gemeinsam mit dem Neustadter Team Rosberg zu verteidigen. Vor den beiden Rennen beim Saisonfinale in Hockenheim (7./8. November) liegt der zweimalige DTM-Champion 19 Punkte vor Nico Müller. Doch was kommt danach, wenn in der DTM Fahrer und Autos nicht mehr von den Herstellern, sondern von den Teams bezahlt werden müssen? Rasts Zukunft ist seit Dienstag geklärt.

Der Mindener wird für Audi in der Formel E fahren. „Die Rennen in Berlin haben definitiv Lust auf mehr gemacht, deshalb freue ich mich jetzt auf meine erste komplette Saison in der Formel