Zwischen Dienstag, 30. Mai, und Sonntag, 4. Juni, haben Unbekannte die neu angelegte Spielfläche auf dem Schulhof der Grundschule in Geinsheim beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, gehen die Spuren auf dem Schulhof offenbar auf Bremsmanöver mit Motorrädern zurück. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 3200 Euro. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, soll sich unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.