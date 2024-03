Ein Motorradfahrer hat am Montagabend in Kirrweiler einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend Unfallflucht begangen. Nach Angaben der Polizei war eine 39-jährige Autofahrerin gegen 19.30 Uhr auf dre Marktstraße in Richtung Venningen unterwegs. Ein bisher unbekannter Motorradfahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung und bog ohne Vorwarnung nach links in den Edenkobener Weg ab. Dabei achtete er nicht auf den entgegenkommenden Verkehr. Deshalb kam es zu einem Zusammenstoß. Der Motorradfahrer flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben, Telefon 06323 9550, E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de, zu melden.