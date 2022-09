Die Saison im Jugend-Kart-Slalom ist beendet. Es gab für die Starter aus der Region gute Platzierungen in der ADAC-Pfalzmeisterschaft.

Die Mannschaftswertung gewann erneut der Motorclub Haßloch, in den fünf Jahrgängen gingen sämtliche Titel entweder an Fahrer aus der Region oder an Piloten vom Motorclub Haßloch. Elias Frey aus Gommersheim holte sich seinen vierten Pfalzmeister-Titel dank einer soliden Leistung über die gesamten Saison. Vizemeister ist Sebastian Romberg aus Neustadt. Sein Bruder Christian Romberg errang in der Klasse der Jahrgänge 2004/06 den Titel. Alexander Schneider aus Haßloch gewann die Meisterschaft in der Klasse der Jahrgänge 2009/10. Dabei war ihm über die gesamte Saison sein Vereinskollege Jan Stutz aus Rödersheim auf den Fersen. Schneider fuhr zehn Siege ein, bei Jan Stutz waren es sechs Erfolge. Platz drei geht an Robin Wahl aus Neustadt.

Erfolgreich in der Klasse der Jahrgänge 2011/12 war Julian Strasser aus Freinsheim. Der Nachwuchspilot startet für den Motorclub Haßloch und holte sich bei diesem Titelgewinn fünf Siege und drei zweite Plätze.

Haßlocher Doppelsieg

Pfalzmeister der Jahrgänge 2013/15 wurde Silas Schöfer aus Lindenberg, ein Fahrer vom Automobil-Club Maikammer. Nach 18 Veranstaltungen ging der neue Pfalzmeister als Sieger seiner Altersklasse hervor und ließ dabei Luca Mayer aus Haßloch das Nachsehen.

In der Mannschaftswertung auf Pfalzebene gab es den totalen Triumph für den Motorclub Haßloch mit seinem Betreuer Helmut Müller. Das erste Team holte sich den Titel mit einem deutlichen Vorsprung vor dem zweiten Team. Platz drei sicherte sich der Automobil-Club Maikammer mit Betreuer Andreas Kettenbach. Die erste Haßlocher Mannschaft gewann zwölf der 18 Veranstaltungen, fünf weitere gingen an die zweite Haßlocher Garnitur. Einen Saisonerfolg verzeichnet der Automobil-Club Maikammer bei der Veranstaltung in Insheim.