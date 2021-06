Eine Neustadterin zeigt ganz offen, wem sie die Daumen drückt.

Fußballer und Fußballfans neigen ja bisweilen zu einer eher derben Sprache. Da geht es um Wadenbeißer oder Blutgrätschen. Ganz viele Kraftausdrücke sollen symbolisieren: Wir sind motiviert bis in die Haarspitzen und würden alles für einen Sieg tun. Dass die Fantasie der Fans kaum Grenzen kennt, wissen wir alle – spätestens seit der WM 2006. Beim Sommermärchen hat Deutschland seine Liebe zur Fußball-Kultur gefunden. Seither ist das Public Viewing, also das Fußballgucken im Rudel, ebenso schwer in Mode wie das Verzieren von Auto, Haus oder Haaren mit Fahnen oder anderen Utensilien.

15 Jahre später ist die ganz große Begeisterung weg. Corona bremst die unbeschwerte Geselligkeit aus. Aber auch die Ergebnisse von Jogis Jungs lassen immer mehr Fans zweifeln. Umso mehr freuen wir uns, dass unsere Fotografin eine bis in die Fingerspitzen motivierte Neustadterin vor die Linse bekommen hat. Die Frau bekennt mit dem passenden Nagellack im wahrsten Sinne des Wortes Farbe: Was zählt, ist Schwarz-Rot-Gold.

Ob die Farbe auch drauf bleibt, wenn im Falle einer Niederlage gegen Portugal das Achtelfinale in eher weite Ferne rückt, wissen wir nicht. Mit der Getränkewahl liegt die Frau auf jeden Fall richtig: entweder zum Feiern oder als Mutmacher, dass ein Dreier gegen Ungarn auch noch zum Weiterkommen reicht. Optimismus – auch ein wichtiges Wort im Vokabular aller Fans.