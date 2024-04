Im Februar hat das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO, Stuttgart) im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr eine Online-Befragung zum Mobilitätsverhalten der Bürger in Neustadt sowie den Kreisen Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße durchgeführt. Es ging in dem 15-minütigen Fragebogen unter anderem um die Verkehrsmittelnutzung und -wahl unter spezifischen Bedingungen, die Bekanntheit von Angeboten oder das Umweltbewusstsein der Teilnehmer. 488 Personen hatten auf den Aufruf reagiert, wie Frank Luschnat, Pressesprecher des Neustadter Fahrdienstleisters Mobility on Demand (MoD), auf Anfrage bestätigt. Das IAO habe die Stichprobe mit Personen aus den relevanten Gebieten aufgefüllt, sodass die 500 benötigten Fragebögen vorliegen.

Die Umfrage soll dem Institut dabei helfen, unter anderem die Daten aus der Nutzung von MoD besser einzuordnen. Der Neustadter Fahrdienst ist eines von sieben Modellprojekten, die den ÖPNV im ländlichen Raum stärken sollen. Ob das gelingt, wird über vereinbarte Zielvorgaben und die Begleitforschung des IAO überprüft. Bis alle benötigten Daten erfasst und die ausgewerteten Ergebnisse zum Bundesförderprogramm veröffentlicht werden, wird es allerdings noch bis 2026 dauern.