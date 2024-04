Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Landesverband Gartenbau hat die Beet- und Balkonpflanzensaison eröffnet. Der Startschuss fiel in Neustadt bei Blumen Schupp in Gimmeldingen. Dabei wurde die Balkonpflanze des Jahres vorgestellt. Ein berühmter Gast musste jedoch absagen.

„Glutzauber“ ist der klangvolle Name der rot blühenden Begonia, die von nun an in Blumengeschäften in ganz Rheinland-Pfalz als „Balkonpflanze des Jahres“ verkauft wird.