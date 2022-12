2. Dezember – das zweite Türchen öffnet sich beim Besuch im Eisenbahnmuseum. Mit dem historischen Kuckucksbähnel geht es dampfend und fauchend Richtung Elmstein. Ziel: den Nikolaus zu besuchen. Fünf Nikolausfahrten bietet der Verein des Eisenbahnmuseums in diesem Jahr an. Sie haben nicht nur einen festen Platz im Vereinskalender, sondern auch bei vielen Menschen in der Region und darüber hinaus. Sogar aus den USA reisten bereits Familien an, die die besondere Zugfahrt erleben wollten.

Auch immer unter den Fahrgästen: der Stuttgarter Verein „Schienenbus“, der mit dem historischen Sonderzug „Roter Flitzer“ anreist, ihn in Neustadt abstellt, betankt und am Ende des Tages wieder heimwärts rollt. Die Fahrten vom Ländle in die Pfalz und zurück sind schon lange ausgebucht.

Aus Personalgründen fährt das Kuckucksbähnel in diesem Advent seltener, zum Leidwesen der Ehrenamtlichen. 1395 Fahrgäste haben sich angemeldet, die Nachfrage war viel höher. Das liegt nicht zuletzt an dem fünfköpfigen Eisenbahn-Team, das immer wieder mit neuen Ideen, viel Energie und Freude die Nikolausfahrten vorbereitet.

„Ja, es ist Arbeit. Aber die leuchtenden Kinderaugen sind es einfach wert“, sagt Reinhard Winkler. Das ganze Jahr über wird geplant. Schon im Frühjahr werden die Geschenke eingekauft und mit dem Logo des Vereins bedruckt. Diese in die Stoffbeutel zu packen – sogar ein für den Verein hergestellter Schokoladen-Nikolaus gehört dazu – ist eine Arbeit, bei der alle ran müssen. Immerhin hält der Nikolaus 1200 bis 1500 Päckchen für die Kinder bereit. In das rote Kostüm steigt seit vielen Jahren Winklers Teamkollege Helmut Müller. Auch wenn er in Bad Kreuznach lebt, diese Auftritte lässt er sich nicht nehmen. Als Nikolaus nimmt er sich Zeit für jedes Gedicht, jedes Weihnachtslied und würdigt die vielen Bilder, die die Kinder gemalt haben. In diesem Jahr hat sich der Verein für die Fahrt noch etwas ganz Besonderes ausgedacht – aber das wird natürlich nicht verraten.