Kampf den Einwegbechern: Die Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH will die Neustadter Gastronomie für ein Mehrwegsystem gewinnen.

Die Initiative soll einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem sie die Verwendung von Einwegbechern reduziert. Dafür hat die TKS die Beschaffung der Mehrwegbecher übernommen und stellt sie den Betrieben zur Verfügung, die sich der Aktion anschließen wollen.

Konkret funktioniert das Projekt so: Für einen Pfandbetrag von zwei Euro (1,50 Euro für den Becher und 0,50 Euro für den Deckel) können die Becher genutzt werden. Nach Gebrauch werden sie zurückgegeben und das Pfand erstattet. „Dieses Modell ermöglicht es jedem Gastronomiebetrieb, Teil dieser umweltfreundlichen Initiative zu werden, ohne zusätzliche monatliche Beiträge oder Kosten befürchten zu müssen“, heißt es von der TKS. „Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit den Gastronomiebetrieben in Neustadt an der Weinstraße einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gehen können“, sagte TKS-Geschäftsführer Martin Franck, „die Einführung der Mehrwegbecher ist ein praktischer und effektiver Weg, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern und unsere schöne Stadt noch lebenswerter zu machen.“

Neben dem Umweltschutz sollen die Becher laut TKS „die Identität und Einzigartigkeit von Neustadt“ fördern. „Mit individuellen Designs, der Neustadter Skyline und dem lokalen Bezug werden sie zu einem erkennbaren Symbol für nachhaltigen Genuss in unserer Gemeinschaft“, heißt es weiter. Betriebe können sich beim Stadtmarketing (stadtmarketing@neustadt.eu) melden, um weitere Informationen zu erhalten und Becher zu bestellen.