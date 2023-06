Zumindest der Vizemeisterschaft in der deutschen Rallye-Meisterschaft ist für das Team Marijan Griebel/Tobias Braun (Hahnweiler/Maikammer) wieder ein großes Stück näher gerückt.

Das Duo Marijan Griebel/Tobias Braun ließ sich bei der Rallye mit Start und Ziel in Föhren diese Chance nicht entgehen und holte sich nach zehn Bestzeitprüfungen den Sieg. Dieser Erfolg ist mehr als ein Wermutstropfen nach dem unfallbedingten Ausfall bei der ADAC-Actronics-Rallye in Sulingen.

Mit einer gewissen Vorsicht ließ der schnelle Polizeihauptkommissar Marijan Griebel die Rallye angehen und ging zunächst im Skoda Fabia RS Rally 2 nicht an die Grenzen, um nicht schon frühzeitig einen Ausfall zu riskieren. Doch mit zunehmender Dauer wusste der zweifache deutsche Rallyemeister und U 28-Europameister die Grenzen und auch die Leistungsfähigkeit seines Wettbewerbsfahrzeuges. Hinzu kam vom ersten Meter an wieder dieses harmonische Miteinander im Rallyeauto mit dem erfahrenen Tobias Braun. Zunächst entwickelte sich ein Zweikampf an der Spitze zwischen diesem Team und dem meisterschaftsführenden Duo Julius Tannert/Frank Christian (Zwickau/Mamming) im gleichen Dienstfahrzeug. Nach dem unfallbedingten Ausscheiden des direkten Konkurrenten rückte immer mehr das Team Christian Riedemann/Nico Otterbach (Kirchdorf/Wendelstein) im Hyundai I 20 N Rally 2 an das pfälzische Team heran. Doch Marijan Griebel und Tobias Braun sind solche Situationen gewohnt und nehmen sie gelassen an. So auch an diesem Wochenende bei der Rallye entlang der Mosel und in den Weinbergen.

Ab dritter Prüfung an der Spitze

Die Hälfte der zehn Prüfungen auf Bestzeit über insgesamt 188 Kilometer gewannen Marijan Griebel und Tobias Braun. Bereits in der dritten Wertungsprüfung setzte sich das Team an die Spitze und verteidigte die Platzierung bis zur Zieleinfahrt. Letztlich waren es 17,8 Sekunden, die sie von ihrem ärgsten Verfolger, dem Team Christian Riedemann/Nico Otterbach (Kirchdorf/Wendelstein) im Hyundai I 20 N Rally, 2 trennten. In der deutschen Rallye-Meisterschaft rückten Marijan Griebel/Tobias Braun auf den dritten Platz vor und haben nun 64 Punkte.

Neues führendes Team nach dem zweiten Platz an diesem Wochenende und dem Ausfall von Julius Tannert/Frank Christian sind nun Christian Riedemann und Nico Otterbach mit 83 Punkten vor dem Titelverteidiger Philip Geipel/Katrin Becker (Plauen/Schlitz) im Skoda Fabia Rally 2 EVO. Pro Veranstaltung sind maximal 35 Punkte möglich. Auf dem Programm stehen noch zwei Veranstaltungen, die ADAC-Saarland-Pfalz-Rallye Mitte August und die ADAC-Rallye Stemweder Berg Ende September.

Wacker/Kiefer in zehn Prüfungen vorn

Eindrucksvoll war die Leistung des Teams Tim Wacker/Luca Kiefer aus Maikammer: Alle zehn Wertungsprüfungen der Klasse der Rallyecars bis 1600 Kubikzentimeter Hubraum gewann es im Renault Clio Rally 5. Vom ersten Meter an bauten Wacker und Kiefer ihren Vorsprung aus auf letztlich deutlich 5:16,5 Minuten. Der Erfolg führte zu einem beachtlichen 30. Platz in der Gesamtwertung in einer starken Konkurrenz.