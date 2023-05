Glück im Unglück hatte der 59-jährige Fahrer eines Lkw am Dienstag gegen 15 Uhr bei einem Unfall auf der L530 zwischen Haßloch und Geinsheim. Nach Angaben der Polizei hatte auf einer geraden Strecke vor der Fronmühle ein entgegenkommender Pkw einen anderen so knapp überholt, dass der Lkw-Fahrer stark abbremsen und nach rechts ausweichen musste. Der Lastwagen geriet dabei in den Straßengraben und blieb dort stecken. Der Lkw-Fahrer aus Bayern blieb unverletzt. Weder der Fahrer des überholenden noch des überholten Pkw hielten an. Zur Bergung des nur leicht beschädigten Lasters aus dem Straßengraben musste ein Kranwagen angefordert werden. Während der Arbeiten wurde die L530 für etwa eine Stunde gesperrt. Im Einsatz war auch die Haßlocher Feuerwehr. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06324 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de.