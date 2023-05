Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lars Urich von der LC Haßloch hat bei den Pfalzmeisterschaften in Ludwigshafen in seiner Altersklasse gewonnen – gleich in zwei Disziplinen. Einige Athleten der TSG Neustadt haben sich im Starterfeld vorn platziert oder wollen an den kommenden Wochenenden Erfolge feiern.

Lars Urich liebt die technischen Disziplinen in der Leichtathletik, momentan ist er auf Stabhochsprung und Dreisprung fixiert. Bei den Pfalzmeisterschaften am Sonntag in der Leichtathletikhalle Ludwigshafen