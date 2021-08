112 Menschen haben sich am Dienstag impfen lassen, als der Landesimpfbus am Edeka in Branchweiler und am Wasgau in Geinsheim gestoppt hatte. Darüber hat der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes informiert. Er stellt die mobilen Teams für die Impfbusse des Landes. Das nächste Mal macht er am Freitag in Haßloch Station, und zwar von 8 bis 12 Uhr am Edeka-Markt. In Neustadt ist am heutigen Donnerstag das erste After-work-Impfen. Es startet um 15 Uhr und geht bis 20.30 Uhr. Im Zuständigekitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim wurden derweil seit Dienstag 17 neue Corona-Fälle gemeldet, acht davon im Landkreis, neun in Neustadt. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße waren es vier zusätzliche Infektionen.