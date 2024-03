Ende 2021 hatte die Verbandsgemeinde Lambrecht 9,38 Millionen Euro Schulden angehäuft, um ihre laufenden Ausgaben bezahlen zu können. Von diesen Liquiditätskrediten übernimmt das Land gut 4,82 Millionen Euro. Der Verbandsgemeinderat stimmte ohne Diskussionen zu, dass die VG mit dem Land eine „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ abschließt.

Ende 2023 hatte die Verbandsgemeinde zwar Liquiditätskredite in Höhe von 13,2 Millionen Euro, dem standen jedoch liquide Mittel in der Kasse von 7,9 Millionen Euro gegenüber, so dass es de facto nur 5,3 Millionen Euro Schulden waren. Abzüglich der 4,8 Millionen Euro vom Land bleiben 519.500 Euro Liquiditätsschulden bei der Verbandsgemeinde. Die müssen entsprechend der Vorgaben innerhalb von 30 Jahren abbezahlt werden. Das sind 17.300 Euro pro Jahr. Zusätzlich hat die Verbandsgemeinde 11,8 Millionen Euro Schulden, die zur Finanzierung von Investitionen gemacht wurden.