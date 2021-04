Anfang März hat das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium mit zwölf Teilnehmern der Klassenstufen 9 bis 13 einen Schulwettbewerb „Jugend debattiert“ per Video-Plattform veranstaltet, am 9. April waren die Schüler dann beim Regionalwettbewerb erfolgreich.

In Mittel- und Oberstufe waren jeweils zwei Debattanten am Start. In jeweils zwei Vorrunden-Debatten wurde einmal für und einmal gegen einen Vorschlag debattiert. Die Positionen wurden kurz vor Beginn zugelost. Die Themen gab es zur Vorbereitung einige Tage zuvor. Jurys bepunkteten die Teilnehmer in den Kategorien Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft.

In der Altersgruppe 1 belegte Clemens Wandslebe (10c) Platz 2 und darf beim Landeswettbewerb Anfang Mai debattieren. Fabienne Walter (9b) kam auf den 4. Platz. Benedikt Jahn (MSS 11) holte in der Altersgruppe 2 den Regionalsieg und darf ebenso wie Gabriela Nenninger (MSS 12) am Landeswettbewerb teilnehmen.