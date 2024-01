Um die wahlberechtigten Neustadter gut über die Kommunalwahlen am 9. Juni und deren Bedeutung zu informieren, hat die Volkshochschule eine kleine Veranstaltungsreihe zusammengestellt.

„Fit für die Kommunalwahlen“ lautet der Titel der Reihe, die in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung entstanden ist. Alle Termine sind kostenfrei.

Los geht es am Freitag, 2. Februar, um 17 Uhr mit dem „Argumentationstraining für Frauen“. Das zweitägige Seminar richtet sich laut Volkshochschule an Kommunalpolitikerinnen und Frauen, die sich politisch engagieren möchten. Die Teilnehmerinnen sollen Hilfestellungen bekommen, sich mit Parolen und Anschuldigungen auseinanderzusetzen, die ihnen in ihrer Arbeit entgegengebracht werden können. Man spreche damit bewusst Frauen an, die bereits kommunalpolitische Verantwortung tragen, als auch Frauen, die sich erstmals bewerben, oder Frauen, die als Wahlkampfhelferinnen tätig sind.

Einen Blick in die Anfänge der Demokratie in Rheinland-Pfalz bietet der Online-Vortrag „Der Demokratie ein Gesicht geben“ am Dienstag, 19. März, um 19 Uhr.

Wie kann man die politische Teilhabe auf kommunaler Ebene fördern? Sollte das Wahlrecht ausgeweitet werden auf Nichtdeutsche, die dauerhaft in einer Kommune leben? Diese und andere Fragen sollen bei der Online-Veranstaltung „Wer macht mit?“ am Dienstag, 9. April, ab 19 Uhr diskutiert werden.

Am Freitag, 12. April, 17 Uhr, wird der Blick wieder auf Neustadt gerichtet: Dann bietet die Volkshochschule in ihren Räumen in der Hindenburgstraße ein „Speed-Dating“ mit Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern an. Die Teilnehmer können dabei das direkte Gespräch über Neustadter Themen suchen.

Infos und Anmeldung zu allen Terminen: https://vhs.neustadt.eu.