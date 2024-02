Die Gemeinde Maikammer will auch in diesem Jahr weiter kräftig investieren. Der Ergebnishaushalt für 2024 weist bei Aufwendungen von gut 7,7 Millionen Euro ein Plus in Höhe von 14.000 Euro aus.

Auf der Liste der Investitionen stehen unter anderem die Erweiterung der Kindertagesstätte Abenteuerland, die Sanierung des Kunstrasenplatzes und des Minispielfeldes sowie den Bau eines Multifunktionalplatzes. Darüber hinaus sollen auf dem Friedhof die Leichenhalle saniert und ein Friedwingert angelegt werden. Außerdem soll die Außenfassade des alten Alsterweilerer Schulhauses saniert werden. Gleichzeitig können die Schulden weiter abgebaut werden, und der Gemeinde bleibt am Ende des Jahres noch Geld übrig, eine so genannte freie Finanzspitze.

Die Steuerkraft der Gemeinde sei trotz der schwierigen Wirtschaftslage gegenüber 2023 um 11,7 Prozent gestiegen, erklärte Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU). Die Höhe der Investitionen beziffert er mit 1,4 Millionen Euro. Diese würden durch Zuschüsse (994.000 Euro) und Eigenmittel gedeckt. Eine Neuverschuldung sei nicht notwendig. Die Personalkosten seien um rund zehn Prozent gestiegen, unter anderem wegen des Tarifabschlusses, der Inflationsausgleichszahlung und zwei zusätzlichen Stellen in der Kita.

Schäfer geht davon aus, dass die finanzielle Lage der Gemeinde sich im Planungszeitraum bis 2027 voraussichtlich weiter gut entwickle. Durch die Investitionen würden die kommunale Infrastruktur weiter gestärkt und die Lebensqualität der Bürger verbessert.

Info

Der Haushalt soll am Montag, 26. Januar, beschlossen werden (Rathaus, 18 Uhr).