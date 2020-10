Eine 82-jährige Fahrerin aus Weidenthal hat am Freitag gegen 14.30 Uhr ein Fahrzeug übersehen, als sie vom Parkplatz eines Gemüseverkaufsstands am Ortseingang Lambrecht auf die B39 fuhr. Die Fahrzeuge prallten aufeinander, der Fahrer des zweiten Autos, ein 71-Jähriger aus Weidenthal, wurde leicht verletzt, so die Polizei. Die B 39 musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Lambrecht und der Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz.